وزارة الصحة تطالب بتوريد اشتراكات التأمين الطبي إلى هيئة التأمين بنغازي

طالبت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المديرين العاملين بالمستشفيات التعليمية والمركزية والقروية والمراكز التخصصية بالمناطق التابعة للحكومة، طالبتهم بتوريد كافة اشتراكات التأمين الطبي إلى هيئة التأمين الطبي فرع بنغازي.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن ذلك يأتي حفاظا على حقوق العناصر الطبية والطبية المساعدة في حصولها على التغطية التأمينية التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية رقم سبعة عشر لسنة ألف وتسعمئة وستة وثمانين، مشيرة إلى تعهد الهيئة بدعم المستشفيات والمرافق الصحية بما يكفل عملها المهني للنهوض بالعنصر الطبي في القطاع الصحي.

هذا ووجهت وزارة الصحة في الحكومة الليبية كتابا إلى مديري الخدمات الصحية بالبلديات إلى الاستعداد لتشغيل عدد من العيادات المجمعة داخل المدن.

وطالبت الوزارة بالاستعداد لاستقبال المرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم، لتخفيف الازدحام على المستشفيات.

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