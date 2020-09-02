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“الأفريكوم”: نخشى رد فعل الليبين على سرقات واعتداءات المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في بلادهم

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

في اعتراف أمريكي بوجود المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، أعربت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، عن قلقها من ممارسات المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا.

قالت “الأفريكوم” اليوم الأربعاء: “قد تكون هناك ردة فعل من المواطنين الليبيين ضد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا بسبب ممارستهم للسرقة والاعتداءات”.

أضافت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أن من بين هؤلاء المرتزقة من ربطته علاقات مع تنظيمات متطرفة في سوريا”.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قدر أعداد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا بما يزيد عن 20 ألفاً، وفق اتفاق مع حكومة الوفاق لقتال الجيش الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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