وكيلة وزارة التعليم تطلع على إجراءات التجهيز للامتحانات

قامت وكيلة وزارة التعليم لشؤون الجامعات بالحكومة الليبية، فاطمة الغالي، بجولة تفقدية في مقر إدارة الامتحانات، وذلك للاطلاع على جاهزية الإدارة لإجراء امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي المقررة يوم الأحد القادم.

الجولة تضمنت الاطلاع على سير المراحل الفنية لأعمال طباعة الأسئلة، وتفقد كميات المواد الطبية الوقائية اللازمة لإجراء الامتحانات والتي تصل تباعا إلى مقر الإدارة.

كما التقت وكيلة وزارة التعليم بمدير الإدارة العامة للامتحانات، عمران زفير، مؤكدة على ضرورة سير الامتحانات وفق البرتوكول الذي أوصت به اللجنة الطبية الاستشارية.

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