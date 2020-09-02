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“بلدي سبها” يوجه الباحثين عن العمل للتقديم للمنظومة

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المجلس البلدي سبها كافة الباحثين عن العمل، إلى التواصل مع المعنيين وفق محلياتهم بالبلدية لإدراجهم في منظومة الباحثين عن العمل بمكتب العمل والتأهيل في المدينة.

وطالب المجلس البلدي، الباحثين عن العمل باصطحاب صورتين شخصيتين، وشهادة ميلاد بالرقم الوطني وشهادة إقامة، والمؤهل العلمي، إلى جانب إثبات هوية وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وإيداع مصرفي أو صك ملغي، وملف لحفظ المستندات.

وأوضح المجلس البلدي أنه يمكن لمن لا يملك حسابا مصرفيا التقديم بدونه على أن يتم تقديم المستندات قبل الثامن من الشهر الجاري.

وأشار المجلس إلى أنه اتخذ هذه الخطوة استجابة لما أعلنه المجلس الرئاسي مطلع الأسبوع الجاري وطلبه لوزارة العمل بتوفير فرص عمل للشباب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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