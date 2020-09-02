“بلدي سبها” يوجه الباحثين عن العمل للتقديم للمنظومة

دعا المجلس البلدي سبها كافة الباحثين عن العمل، إلى التواصل مع المعنيين وفق محلياتهم بالبلدية لإدراجهم في منظومة الباحثين عن العمل بمكتب العمل والتأهيل في المدينة.

وطالب المجلس البلدي، الباحثين عن العمل باصطحاب صورتين شخصيتين، وشهادة ميلاد بالرقم الوطني وشهادة إقامة، والمؤهل العلمي، إلى جانب إثبات هوية وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وإيداع مصرفي أو صك ملغي، وملف لحفظ المستندات.

وأوضح المجلس البلدي أنه يمكن لمن لا يملك حسابا مصرفيا التقديم بدونه على أن يتم تقديم المستندات قبل الثامن من الشهر الجاري.

وأشار المجلس إلى أنه اتخذ هذه الخطوة استجابة لما أعلنه المجلس الرئاسي مطلع الأسبوع الجاري وطلبه لوزارة العمل بتوفير فرص عمل للشباب.

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