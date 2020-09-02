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“مشتل زهور” ينشر الخضرة في طبرق

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في شارع فلسطين بمدينة طبرق أسس أحد الشباب مشتلاً للزهور، يحوي مختلف أنواع الأشجار والزهور وبعضها يعد نادرا.

الأشجار المثمرة والظلية وأشجار الزينة والأشجار المنزلية، كلها موجودة في هذا المشتل، حيث يهتم صاحبه بتأمين طلبات المواطنين المختلفة من الأشجار والزهور.

وتتنوع في “مشتل زهور المدينة”، النباتات بين المثمرة وغير المثمرة، والصباريات والفِكس والأشجار النادرة مثل الباباي.

ويوجد بالمشتل شجرة القهوة وأيضاً شجرة أخرى نادرة معروفة باحتوائها على 300 علاج وتسمى “المورينقا”.

مشتل زهور المدينة معروف لدى أهالي طبرق ومؤسسوه هم من المهتمين بالنباتات والأشجار التي تلقى رواجاً في بيعها والطلب عليها من المواطنين الذين يريدون تزيين بيوتهم وتظليلها وزرع أراضيهم بأشجار الفاكهة النادرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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