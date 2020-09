هوبتون: بريطانيا تعمل على تقوية شراكتها مع ليبيا

أكد سفير بريطانيا لدي ليبيا، نيكولاس هوبتون، الأربعاء، أن بلاده سوف تستمر في تكثيف جهودها لدعم مستقبل أكثر أمنا وازدهارا في ليبيا، مضيفا أن بلاده مستمرة في تقوية شراكتها مع ليبيا.

وقال هوبتون في كلمة له تم نشرها على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية لدي ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الحكومة البريطانية دمجت وزارة الخارجية مع وزارة التنمية الدولية ضمن وزارة واحدة هي وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وأضاف هوبتون أن تشكيل وزارة جديدة تجمع بين الجهود الدبلوماسية والتنموية

سيؤدي إلى تناسق وفعالية أكبر.

وأوضح هوبتون أن لديهم العديد من الخبرات في مجال الدبلوماسية والتطوير وحل

النزاعات، مضيفا أنه يتطلع قدما للعمل كسفير لبريطانيا في ليبيا في وزارة الخارجية

والتنمية البريطانية.

