العامرية تحتضن ورشة عمل حول العودة الآمنة للمدارس

أقيمت ورشة عمل في مدرسة الرفايفيه الشمالي بمراقبة التعليم في بلدية العامرية، حملت عنوان “عودة آمنة لطلابنا”، كانت موجهة بشكل رئيسي نحو الاختصاصيين الاجتماعيين، والمسعفين، وأفراد الصحة المدرسية، وبعض أعضاء هيئة التدريس.

قدمت خلال هذه الورشة محاضرات ركزت على كيفية الوقاية من فيروس كورونا وكيفية طرق التعامل مع الحالات إن وجدت، كما تخللتها حلقات نقاش مستفيضة ومفصلة.

التوعية من فيروس كورونا في هذا الظرف مسألة بالغة الأهمية ولذلك تم تنظيم هذه الورشة.

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