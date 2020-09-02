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العامرية تحتضن ورشة عمل حول العودة الآمنة للمدارس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت ورشة عمل في مدرسة الرفايفيه الشمالي بمراقبة التعليم في بلدية العامرية، حملت عنوان “عودة آمنة لطلابنا”، كانت موجهة بشكل رئيسي نحو الاختصاصيين الاجتماعيين، والمسعفين، وأفراد الصحة المدرسية، وبعض أعضاء هيئة التدريس.

قدمت خلال هذه الورشة محاضرات ركزت على كيفية الوقاية من فيروس كورونا وكيفية طرق التعامل مع الحالات إن وجدت، كما تخللتها حلقات نقاش مستفيضة ومفصلة.

التوعية من فيروس كورونا في هذا الظرف مسألة بالغة الأهمية ولذلك تم تنظيم هذه الورشة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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