بوريل: يجب تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل سريع ومستدام

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس جوزيب بوريل، زيارته إلى طرابلس والقبة، على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا على نحو سريع ومستدام.

وجاء ذلك خلال زيارة بوريل إلى ليبيا أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ بداية ولايته، مؤكدا مواصلة جهود الاتحاد الأوروبي لدفع العملية السياسية واستئناف الحوار السياسي لإنهاء النزاع في البلاد، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

واجتمع بوريل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة شرق ليبيا، لبحث آخر التطورات في البلاد، مجددا التزام الاتحاد الأوروبي القوي والثابت بالحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها الوطنية.

وأكد بوريل، أن ليبيا لا تزال على رأس جدول العمل السياسي للاتحاد الأوروبي، مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي شامل بقيادة وملكية ليبيا للنزاع الليبي.

ورحب الممثل السامي، في اجتماعاته في طرابلس والقبة، بتفاهم وقف إطلاق النار وشدد على ضرورة تنفيذه على نحو سريع ومستدام، وقد شجعه سماع تصميم والتزام محاوريه الليبيين بالعمل في هذا الاتجاه، وتنفيذ هذه المبادئ في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار جوزيب بوريل، إلى أن هذه العملية هي الإطار الدولي الوحيد الذي يتيح فرصة واقعية للحوار السياسي اللازم لإنهاء الصراع الليبي، مشددا في مناقشاته على جهود الوساطة المطلوبة وتدابير التهدئة، بما في ذلك إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ودور عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي في تنفيذه.

كما ناقش بوريل خلال الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضاء حكومته، قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك إدارة الهجرة والمظاهرات الأخيرة.

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