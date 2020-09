خاص ليبيا 24

أكد مدير

إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، الأربعاء، أن لجنة تسجيل المسافرين

إلى مصر في البلدية باشرت بتسجيل المواطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة عبر

منفذ أمساعد البري.

وقال فؤاد، في

تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أنه يفرض على المسافر أن يكون مصحوبًا بتحليل

كورونا

PCR قبل

السفر بموعد 48 ساعة.

وأشار فؤاد،

إلى أن التسجيل يكون للرجال من سن 18 سنة حتى 45 سنة مرفق صورة من الجواز وأن

يكون الجواز ساري المفعول، أما الذكور أقل من سن 18 سنة وأكثر من 45 السفر بدون

تسجيل، لافتا إلى أنه بالنسبة للنساء الدخول بدون تسجيل لكل الأعمار.

وكان رئيس

الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري،

قد أعلن أمس الثلاثاء أن السلطات

المصرية فتحت منفذ السلوم لليبيين للدخول إلى أراضيها.

وأوضح الجراري،

في تصريح خاص لـ” ليبيا ” 24″، أن المسموح لهم بالدخول من تحت سن 18 إلى فوق 45،

مشيرا إلى أن دخول النساء بدون أي كشف أمني، مشددا على ضرورة عمل تحليلات

التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الجراري، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين البلدين،

وخصوصًا بعد تفشي فيروس كورونا

……………

The post بلدية طبرق تباشر بتسجيل المسافرين إلى مصر عبر منفذ امساعد البري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24