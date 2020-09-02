الثني يشدد على ضرورة توفير المستلزمات الوقائية من كورونا لوزارة التعليم

أخبار ليبيا 24 – صحة
أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا، لوزارة التعليم قبل انطلاق الامتحانات النهائية للإتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي.
وفي هذا الخصوص، عقد الثني اجتماعا موسعا ضم وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي المكلفة بتسيير أعمال الوزارة الدكتورة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط – المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.
وأكد على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية على الطلاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء ونقله لأسرهم ما يفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة .
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