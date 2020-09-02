الثني يشدد على ضرورة توفير المستلزمات الوقائية من كورونا لوزارة التعليم

أخبار ليبيا 24 – صحة

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا، لوزارة التعليم قبل انطلاق الامتحانات النهائية للإتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي.

وفي هذا الخصوص، عقد الثني اجتماعا موسعا ضم وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي المكلفة بتسيير أعمال الوزارة الدكتورة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط – المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وأكد على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية على الطلاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء ونقله لأسرهم ما يفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة .

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