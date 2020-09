البلدي طبرق يشكل لجنة لوضع التسعيرة المناسبة للعمالة في مجالات البناء

أعلن المجلس البلدي طبرق، الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة لوضع التسعيرة

المناسبة للعمالة في مجالات البناء والرخام والبلاط واللياسة والبناء والطوب

الأسمنتي والطلاء وغيرها من الأعمال.

وقال المجلس البلدي طبرق في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن رئيس المجلس، فرج بوالخطابية، كلف لجنة لوضع

التسعيرة المناسبة للعمالة في مجالات البناء وغيرها من الأعمال تتكون من مراقب الاقتصاد

والتجارة ورئيس لجنة التسعيرة بالبلدية وجمعية النقل الثقيل .

وطالب البيان اللجنة بإحالة التسعيرة إلى بلدية طبرق للدراسة.

