ليبيا الان

“السويحلي”: طلبت من السفير الأمريكي المساهمة الدولية في بناء الأجهزة الأمنية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

كشف عبد الرحمن السويحلي رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، عن تفاصيل مكالمة تلقاها من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الأربعاء.

قال “السويحلي” على حسابه بموقع فيسبوك: “تلقيت اليوم اتصالاً هاتفيًا من السفير الأمريكي لدى ليبيا ناقشنا فيه الأحداث الجارية وأكدت له أهمية إجراء انتخابات برلمانية كحل منطقي وحيد لمعالجة جذرية للمشاكل التي تواجهها البلاد” وفق قوله.

أضاف رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، تأكيده السفير: “ضرورة المساهمة الدولية فى إعادة بناء أجهزة أمنية محترفة ولاءها للدولة بعيدًا عن الأشخاص والجهويات” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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