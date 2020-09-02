بوقعقيص تكشف رحيلا قريبا لـ”ويليامز”.. وتخشى “المربع الأول”

خاص| 218

قالت المحامية والناشطة الحقوقية، آمال بوقعقيص، إن جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا لم تخرج عن إطار الأوضاع الراهنة، مؤكدة أن ليبيا بحاجة الآن إلى مبعوث أممي خاصة أن لديها معلومات بأن ستيفاني ويليامز ستخرج في أكتوبر بناء على رغبتها لأسباب عائلية.

وأضافت بوقعقيص، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، أنه يجب معرفة دور البعثة الأممية للوصول إلى توافق معها، مؤكدة أن البعثة الأخيرة أفضل البعثات التي توالت في ليبيا خلال السنوات الماضية، لأنها وضعت يدها على الجرح بعملها الجبار ابتداء باللقاء التشاوري الذي أقيم على مستوى ليبيا، وليس انتهاء بمحاولات المؤتمر الجامع.

ولفتت بوقعقيص إلى أن البعثة جمعت العالم وأرغمته على الموافقة على مقررات مؤتمر برلين وهذه المقررات تناولت كل النقاط التي يحتاجها الليبيون وهي مجلس رئاسي جديد وحكومة واحدة.

وطالبت البعثة بتسهيل وصول الليبيين للحل وألا يخرج عما يريده المجتمع الدولي، وأن تكون البعثة مكملة لسابقاتها ولا نعود للمربع الأول.

من جهته، رأى المتابع للشأن العام محمد اللافي، أن إحاطة ويليامز أمام مجلس الأمن لم تلامس الحقيقة، وأن المشكلة في ليبيا أمنية، داعيا ويليامز إلى التركيز على هذه النقطة ودعم القضاء العادل الموحد في ليبيا.

بدوره، قال المتابع للشأن العام السنوسي إسماعيل، إن الشعب الليبي يريد حلاً دوليا ونوعا من التوافق الداخلي بدعم من الأمم المتحدة، وإقناع الدول المنخرطة في الصراع بالسلام وعدم الانجرار وراء فخ الحرب الإقليمية.

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