حراك رشحناك: نطالب البعثة الأممية بإشراك أنصار الدكتور سيف الإسلام القذافي في التسوية السياسية

دعا حراك رشحناك

الداعم لتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي مسؤولية المرحلة المقبلة في ليبيا اليوم

الأربعاء، عن تقديره لتصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة

ستيفاني وليامز التي أكدت على القاعدة الشعبية لمؤيدي ترشيح الدكتور سيف الإسلام.

وأوضح الحراك في

بيان له أنه يدعو لوضع كافة التدابير لإقحام أنصار الوطن والمدافعين عن شخص

الدكتور سيف الإسلام القذافي كونه مطلباً شعبياً ويمتلك قاعدة عريضة تم تجاهلها

طيلة السنوات السابقة.

وطالب البيان بعثة

الأمم المتحدة بالتواصل مع ممثلين أنصار سيف الإسلام القذافي وجعلهم ضمن بنود

التسوية السياسية في كافة الاجتماعات و جولات المفاوضات لحل الأزمة الليبية.

كما دعا البيان

البعثة الأممية للإسراع في تقديم تقريرها للأمم المتحدة بشأن الغاء كافة القيود

والعراقيل والمعوقات التي من شأنها إقصاء وتهميش أي مواطن ومنعه من مزاولة حقوقه

بالمشاركة في العملية الانتخابية وعلي رأسهم الدكتور سيف الإسلام كونه مواطن ليبي

ويمتلك قاعدة شعبية لا يحق إقصاءه تطبيقاً للقانون العفو العام الصادر من قبل مجلس

النواب المعترف به دوليا والمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وشدد البيان على

ضرورة قيام البعثة بسرعة التدخل في الإفراج عن كافة المعتقلين في المدن الليبية مع

إمكانية مساندة الحراك في التعبير عن رأيه بالخروج السلمي الذي يكفله لنا المواثيق

الدولية لحق التظاهر.

وشدد البين على

ضرورة بذل البعثة الأممية مساعيها لعقد الانتخابات في موعدها المحدد مطلع مارس

القادم مع ضرورة التأكيد علي أحقية تقرير مصير الليبيين باختيارهم للدكتور سيف

الإسلام القذافي ضمن قوائم المرشحين مع الوضع في الاعتبار أن أي مماطلة أو تسويف

في تأجيل موعد العملية الانتخابية سيكون له تأثير سلبي علي مجريات الأمور في ليبيا

بما يصاحب ذلك من تأجيج الحرب وازهاق الأرواح وتدمير الممتلكات.

