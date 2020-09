لوفيغارو: تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 أدى لصعود الجماعات الإرهابية والتوسع التركي وتفاقم أزمة المهاجرين

أكدت صحيفة

لوفيغارو الفرنسية اليوم الأربعاء، أن ليبيا تواجه ما يشبه عملية سورنا وأن تدخل

حلف الناتو في ليبيا أدى إلى صعود الجماعات المسلحة المقاتلة ونشاط الهجرة غير

الشرعية والتوسع التركي

وأضاف التقرير

أن الوضع في ليبيا كارثي أكثر من أي وقت مضى والليبيين أنفسهم ضحايا حرب أهلية

نتجت مباشرة عن ما يسمى بالربيع العربي ، الذي سرعان ما تحول إلى شتاء إسلامي ،

ومن التدخل الفرنسي-الأنجلو-أميركي عام 2011 الذي أدى إلى الإطاحة بزعيم الثورة

الليبية الشهيد معمر القذافي، وصعود الجماعات الإسلامية المقاتلة المرتبطة بجميع

أنواع الاتجار. إ

وأشارة التقرير

إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عملت جميعا على تفكيك نظام الزعيم معمر

القذافي

دعونا نذكر

القراء أنه في ليبيا ، منذ فشل التحول الديمقراطي المنشود من قبل BHL-Sarkozy جنبا إلى جنب والقوى الثلاث التي فككت نظام القذافي في عام 2011

(فرنسا ، بريطانيا العظمى ، الولايات المتحدة) ، معسكرين اشتباكات منذ 2014: أولاً

حكومة التفاهم الوطني برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج ، المدعومة من تركيا وقطر ،

المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ، والتي تدافع عنها الميليشيات الإسلامية القوية

في مصراتة ، ثم اعترفت من قبل برلمان طرابلس الذي عفا عليه الزمن ، مع الاعتراف به

من قبل الأمم المتحدة. ثانيًا ، الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ،

بدعم من حكومة طبرق ، وهو نفسه معترف به من قبل مجلس النواب الأخير المنتخب في

يونيو 2014 ، وبالتالي فهو الوحيد الشرعي ديمقراطيًا.

وبينت أن الجيش

بعيد كل البعد عن الهزيمة ، كما أكدت وسائل الإعلام الغربية والتركية بسرعة: في

الواقع ، لا يزال جيش المشير حفتر يسيطر على أكثر من خمصة وستين في المئة من

الأراضي الليبية!

