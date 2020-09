أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية

“البنتاغون”، الأربعاء، بأن ن تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف عنصر من

المرتزقة السوريين، لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس.

عاجل // البنتاغون: تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري لدعم الوفاق في طرابلس

