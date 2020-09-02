المستشار صالح يبحث مع دي مايو وبوريل التطورات في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، وبحث معه التطورات في ليبيا.

كما التقى المستشار صالح في القبة أيضا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، وبحث معه مسألة تثبيت وقف إطلاق النار.

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