وليامز: لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا بالحوار والتوافق على إجراء انتخابات

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إنه قد حان الوقت للجلوس للوصول إلى حل للأزمة الليبية، مؤكدة أن الحوار السياسي الليبي – الليبي ممكن في هذا الوقت.

وليامز وفي إحاطة اليوم أمام مجلس الأمن حذرت من الوضع في العاصمة طرابلس، وأوضحت أن الليبيين تظاهروا هناك ضد الفساد ونقص الحاجات الأساسية، وهو دليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام، مشددة على ضرورة الإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلتهم الجماعات المسلحة.

وليامز أضافت أنه لا سبيل للتسوية إلا عبر الحوار والتوافق على إجراء انتخابات، مؤكدة مواصلة البعثة للحوار مع الجيش وحكومة الوفاق للتوصل لوقف إطلاق نار شامل.

مشيرة إلى وجود مرتزقة في الغرب الليبي، واستمرارية تهريب السلاح وإلى رغبة البعض في إفساد إجراء الانتخابات في ليبيا.

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