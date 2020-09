النجار: المركز الوطني لمكافحة الأمراض لم يستلم 650 مليون يورو كدعم من منظمة الصحة العالمية

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار،

الأربعاء، إن المركز الوطني لم يستلم على الإطلاق مبلغ وقدره 650 مليون يورو كدعم

من منظمة الصحة العالمية وفقا لما صرحت به رئيس اللجنة الطبية الاستشارية ببنغازي

في إحدى القنوات الإعلامية.

وأضاف النجار في بيان له على الصفحة الرسمية للمركز الوطني بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أن الدعم الذي يقدم من المنظمات عبارة عن مساعدات

عينية عن طريق تدريب الكوادر الفنية التابعة للمركز الوطني.

ونفى النجار استلام المركز الوطني 2000 جهاز تنفس صناعي، لافتا إلى أن المركز الوطني هو مركز متخصص في مواضيع صحة المجتمع فقط، مبينا أن تقديم الخدمة الطبية العلاجية تختص به وزارة الصحة.

