عقوب يتوعد المتهاونين في لبس الكمامة بعقوبات شديدة

قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه الأخير، والتي من المقرر بدء العمل بها اعتباراً من اليوم الأربعاء، بإلزامية ارتداء الجميع الكمامة عند الخروج من المنزل، سوف تدفع المستهترين بالتدابير الاحترازية لمكافحة الوباء إلى الالتزام لتفادي التعرّض للعقوبات الواردة في هذا الشأن.

وأضاف عقوب في تصريح صحفي، أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها وفقآ لقانون الصحة العامة بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وتشمل الحبس والغرامة، كما حذر من إلقاء الكمامة بشكل عشوائي في الشوارع، مؤكدا على أن يراعى التخلص منها في صندوق القمامة.

وكان قد قرر مجلس الوزراء إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

