بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس

أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

وقال نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلين، خلال جلسة المجلس اليوم حول ليبيا، إن بلاده قلقة من تقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة.

وأضاف أن المظاهرات التي خرجت مؤخرا في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي، ورغبته في السلام.

المندوب البريطاني شدد على ضرورة دفع كل الأطراف المهتمة بالملف الليبي باتجاه خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا.

داعيا جميع الأطراف الليبية وداعميها إلى التفاوض وترك مصالحهم الضيقة جانبا.

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