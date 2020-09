تقرير صحفي: تركيا تستهدف إنشاء محمية لها في ليبيا بهدف الاستيلاء على النفط والغاز

اعتبرت صحيفة دي فالي اليوم الأربعاء، أن تكثيف الوجود العسكري التركي في البحر الأبيض المتوسط ​​وفي ليبيا يهدف قبل كل شيء إلى إنشاء محمية عثمانية جديدة في ليبيا ، رغبة في للاستيلاء على النفط والغاز الليبي من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، يحلل ألكسندر ديل فالي.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الوفاق غير

المعتمدة بقيت على قيد الحياة بسبب الدعم التركي والمال القطري .

وبينت الصحيفة أن حفتر فشل فشلا ذريعا في

الاستيلاء على طرابلس باعتراف الجميع بسبب الدعم التركي بالمرتزقة والسلاح

والطيارات دون طيار لحكومة الوفاق.

وبينت أن الجيش التركي يستعد للسيطرة على

سرت والجفرة بعد تدعيم قواته في ليبيا بحريا وجويا .

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لن تسمح بسيطرة

تركيا على الأجواء الليبية لكنها تدعم وقف إطلاق النار وخطة الاتفاق الليبي التي تنص

على إجراء انتخابات حرة في مارس.

وأكدت الصحيفة

أن الجيش تراجع لسرت والجفرة كمنطقة استراتيجية على الطريق الرئيسي وبها مواقع

نفطية وهي قادرة على إغلاق خط الجبهة في منتصف الطريق أمام قوات الوفاق.

واعتبرت الصحيفة

أن الموانئ الليبية في طرابلس ومصراتة باتت مفتوحة للقوات التركية ووكلائها، مشيرة

إلى أن طائرات F-16 التركية تقوم بدوريات في

البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي ، وتزيد من سيطرتها على تدفقات

المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر ليبيا ، مما يزيد من قدرتها على الضغط

والابتزاز المالي على دول الاتحاد الأوروبي.

