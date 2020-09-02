الرئيس التونسي وويليامز يؤكدان على ضرورة حل الأزمة الليبية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم، بقصر قرطاج، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، لبحث آخر التطورات في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لإعادة مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.

الرئيس التونسي أكد على إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية.

من جانبها أكدت ستيفاني ويليامز في تصريح عقب اللقاء أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياسي، مشيرة إلى ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت، نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا حاليا.

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