العيضه: القادم أسوء من أي صخيرات والنتائج ستكون مدمرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2020

شن عضو المؤتمر الوطني العام السابق التواتي العيضه، هجوما لاذعا على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال العيضه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”عقيلة صالح يكذب في العلن ويتآمر في السر. إما أنه لا يدرك خطورة ما يقوم به، أو أنه منغمس في المؤامرة حتى أذنيه من أجل مصلحته الشخصية”، بحسب تعبيره.

وأضاف العيضه، :”القادم هو أسوأ من أي صخيرات ونتائجه ستكون مدمرة على المستوى الوطني. سيجعلون من سرت كشمير ليبيا ويختصرون الأزمة الليبية في صراع بين الشرق والغرب. ماهي حيثية مجلس الدولة الذي تحاوره؟ والذي تمنحه شرعية جديدة وسيصبح هو الجهاز التشريعي للدولة بعد انقسامكم وبعد أن اشتراكم السراج.. اختيار عصام الجهاني المصراتي لهذه المهمة تثير ألف تساؤل فهو انفصالي .. لا يسعى إلا لتمزيق هذا الوطن. اللعبة أكبر منك”، على حد قوله.

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