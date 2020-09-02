الحكومة الليبية تعتزم إلزام المواطنين بارتداء الكمامات

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه الذي عقده في بنغازي اليوم برئاسة عبدالله الثني، جملة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالمجال الخدمي والطبي.
ومن ضمن القرارات التي تم إصدارها واوصى بها، إعادة هيكلة القطاع الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى دمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة.
ودعا مجلس الوزراء إلى أهمية الاستعداد لفصل الشتاء وإعداد خطط لاستقبال الظروف الطارئة للعوامل البيئة، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الأمني لأعضاء هيئة الشرطة.
وأعرب الثني عن استيائه من قطاع التعليم، لافتا إلى تدهوره بشقيه العالي والعام، مؤكدا على على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا ملزما بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع تضمينه لعقوبات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك