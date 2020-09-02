الحكومة الليبية تعتزم إلزام المواطنين بارتداء الكمامات

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه الذي عقده في بنغازي اليوم برئاسة عبدالله الثني، جملة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالمجال الخدمي والطبي.

ومن ضمن القرارات التي تم إصدارها واوصى بها، إعادة هيكلة القطاع الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى دمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة.

ودعا مجلس الوزراء إلى أهمية الاستعداد لفصل الشتاء وإعداد خطط لاستقبال الظروف الطارئة للعوامل البيئة، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الأمني لأعضاء هيئة الشرطة.

وأعرب الثني عن استيائه من قطاع التعليم، لافتا إلى تدهوره بشقيه العالي والعام، مؤكدا على على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا ملزما بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع تضمينه لعقوبات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

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