العقوري لـ”السفير الألماني”: عودة مجلس النواب للحوار السياسي من أجل حل الأزمة الراهنة

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.

وقالت اللجنة البرلمانية في بيان إن الجانبين تباحثا حول آخر التطورات السياسية في ليبيا، مشيرة إلى تأكيد “العقوري” خلال الاتصال على على التزام مجلس النواب بنتائج مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

واستعرض العقوري خلال المحادثة جهود مجلس النواب لحلحلة الملف الاقتصادي واستئناف تصدير النفط، وجدد شكره للدور الألماني لدعم السلام والاستقرار في ليبيا وللمساعدات التي تقدمها برلين على الصعيد الإنساني والتنموي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا ملف حقوق الإنسان، وأكد العقوري في هذا الصدد على حرص مجلس النواب على العمل في هذا الملف الهام.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أصدر قرارًا بتكليف لجنة الحوار للقاء مجلس الدولة الاستشاري، وتتكون لجنة البرلمان من أعضاء المجلس: عصام الجهاني، ويوسف العقوري، ومصباح دومة، وإدريس عمران، وعادل مولود، والمستشارين: عاطف ميلود، وحمدي أحمد، وفيصل رزق.