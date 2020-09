السني: وقف إطلاق النار مرهون بنزع سلاح سرت والجفرة وخروج المرتزقة

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر محمد

السني، اليوم الأربعاء، إن تطبيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه مرهون بأن تصبح

منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وأن تخرج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن

جميع المناطق.

وأكد السني خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي

المخصصة لليبيا، أن الهدف الأساسي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي،

مشددا على ضرورة التسريع في إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

ونقل السني استعداد حكومة الوفاق غير المعتمدة،

لإبرام اتفاقيات مع الأطراف الأخرى، محذرًا من آثار سلبية ومدمرة تهدد السلم

والأمن الدوليين إذا لم يتم العمل على إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.

