قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأربعاء، إن أنقرة ستواصل حماية حقوقها ومصالحها وكذلك حماية قبرص.

وأضاف أكار في تصريحات صحفية، أن القوات التركية تواصل أنشطتها في بحر إيجه وشرق المتوسط وليبيا وقبرص.

وأوضح أكار أن القوات المسلحة التركية نفذت بنجاح كل المهام الموكلة إليها

من أجل بلادها وأمتها، مضيفا أنها ستواصل ذلك.

وأشار أكار إلى أن تركيا تكافح ما سماها المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها منظمة “فتح الله غولن” والمسلحين الأكراد وداعش الإرهابي.

The post أكار: القوات التركية تواصل أنشطتها في المتوسط وإيجة وليبيا وقبرص appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24