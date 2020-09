أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بأن الجيش الجزائري قد أعلن، اليوم، القبض على اثنين من الإرهابيين وتدمير 11 قنبلة يدوية الصنع على حدود الجزائر مع ليبيا.

وقالت المصادر نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن وحدات الجيش

الجزائري قد تمكنت خلال الأسبوع الحالي من كشف وتدمير 11 قنبلة يدوية الصنع خلال

عملية بحث وتمشيط بولايات تبسة شرق والمدية والشلف وسط والجلفة جنوب الجزائر.

وأضافت المصادر أن الجيش الجزائري قد ألقي القبض على عنصري دعم للجماعات

الإرهابية بمحافظة ورقلة الحدودية مع ليبيا وتلمسان.

ووأوضحت المصادر أن قوات الجيش الجزائري قد ضبطت كميات ضخمة من المخدرات خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة “جنيّن بورزڨ” بولاية النعامة، وأخرى في منطقة “بني ونيف” التابعة لمحافظة بشار بالجنوب الغربي للبلاد.

وأكدت المصادر نقلا عن البيان أن الجيش الجزائري سيواصل هذه العمليات من

أجل مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة.

The post الجيش الجزائري يقبض على اثنين من الإرهابيين ويدمر11 قنبلة يدوية الصنع على الحدود مع ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24