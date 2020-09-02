عقوب :إلزامية ارتداء الكمامة يردع المستهترين بوباء كورونا

اعتبر وزير الصحة، سعد عقوب، أن قرار الحكومة في اجتماعها الأخير والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء بإلزامية ارتداء الجميع للكمامة عند الخروج من المنزل، اعتبره نقلة نوعية في جهود الدولة لكبح انتشار وباء كورونا.

وأكد عقوب أن القرار سيدفع المستهترين بالتدابير الاحترازية إلى الالتزام لتفادي التعرض للعقوبات الواردة في هذا الشأن، والتي تشمل الحبس والغرامة.

وأضاف وزير الصحة أن هذه القرارات تعبر عن حرص الدولة الليبية على الصحة العامة، وتبعث رسالة واضحة بأنه لا تهاون مطلقا في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين.

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