صنع الله يدعو الشركات الفلبينية للدخول في سوق النفط الليبي

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الشركات الفلبينية إلى الدخول في سوق النفط الليبي.

واستقبل صنع الله يوم الأربعاء سفير جمهورية الفلبين لدى ليبيا، ألمير كاتو، والوفد المرافق له ، بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية نوري الصيد وصلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مجالات النفط والغاز، وتطرّق إلى موضوع وفاة المستخدم الفلبيني مؤخرا، نتيجة تأثره بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن صنع الله قدم تعازيه للسفير وأسرته وأعرب عن أسفه الشديد لهذا الأمر، وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإعادة المتوفى إلى وطنه.

وتابع صنع الله قائلا: “هناك العديد من الفرص المتاحة للشركات الفلبينية للدخول لسوق النفط الليبي، بالرغم من أن قطاع النفط في ليبيا في الآونة الأخيرة قد تعرّض ولا زال يواجه العديد من التحديات، إلا أننا نطمئن الجميع بأن الأمور ستتحسن، وأننا متفائلون بأن الاستقرار والرخاء سيعود إلى ليبيا مجدداً وقريباً بإذن الله”.