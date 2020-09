أوقطاي: تركيا سترحب إذا نجح وقف إطلاق النار في ليبيا

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن تركيا سترحب إذا نجح وقف إطلاق

النار في ليبيا، مضيفا أن هناك الكثير من الشكوك بعد رفض”حفتر” تلك

الخطوة.

وأضاف أوقطاي في تصريحات صحفية، أن بلاده تري نقاطا جيدة في تصريحات رئيس

المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة

صالح، مثل رفع الحظر النفطي، لافتا إلى أنه هناك بعض المشاكل في التصريحات أيضا.

وأوضح أوقطاي أن عقيلة صالح يحاول بطريقة ما التوصل إلى اتفاق ولكن “حفتر” يرفضه بالفعل.

