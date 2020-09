تقرير أمريكي: تركيا ترسل قوات ومرتزقة إلى طرابلس لدعم الوفاق

ذكر تقرير رفعه المفتش العام العسكري لدى وزارة

الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، حول معلومات القيادة الأميركية في

أفريقيا “أفريكوم” بشأن تطورات الأزمة الليبية، أن تركيا نقلت مئات من

وحدات قواتها النظامية الى داخل الأراضي الليبية، وقامت بإرسال فرق من المدربين والمستشارين

وأفراد من المشرفين على أنظمة الدفاع الجوي التركي ومعدّي العبوات الناسفة التي

يمكن وضعها على جانب الطرقات.

وأضاف التقرير، أن تركيا أرسلت أكثر من خمسة

آلاف عنصر من المرتزقة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، وأن جميع

المرتزقة تم نقلهم على متن طائرات عسكرية تركية.

وقد وصف التقرير المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق

الإجرامية وأنهم ارتكبوا تعديات واعتداءات على المواطنين الليبيين، بغية الحصول

على أمول كبيرة.

