وليامز: أزمة كورونا تخرج عن السيطرة في ليبيا

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن أزمة كورونا تخرج عن السيطرة في ليبيا، مشيرة إلى أن الزيادات المطردة في عدد الإصابات تتخذ منحنى مقلقا، حيث زاد عدد الحالات المؤكدة بأكثر من الضعف في الأسبوعين الماضيين.

وليامز وفي إحاطتها اليوم أمام مجلس الأمن قالت إن النقص المستمر في قدرات الاختبار ومرافق الرعاية الصحية الكافية وتتبع المخالطين يعني أن النطاق الحقيقي للوباء في ليبيا من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

مشيرة إلى أن تشظي مؤسسات القطاع الصحي، والنقص الشديد في الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين فضلا عن نقص التمويل يعيق أكثر في التصدي للوباء.

مؤكدة أن الأمم المتحدة وشركاءها في طليعة الداعمين للسلطات الوطنية من خلال توفير الإمدادات الصحية ومعدات الحماية الشخصية.

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