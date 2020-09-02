حملة تفتيشية واسعة على محلات بيع المواد الغذائية بهون

وجه رئيس جهاز الحرس البلدي الجفرة، المقدم عبدالحفيظ امطير، تعليماته لمنتسبي الجهاز المكلفين بدوريات تفتيش لمحلات بيع المواد الغذائية بمدينة هون بضرورة الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
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قناة ليبيا
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