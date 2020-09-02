52 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الأربعاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 395 مصابًا.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم 162 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 110 عينة، وإيجابية 52 عينة.

كما اعلنت اللجنة عن تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا»، لترتفع حصيلة وفيات الفيروس إلى 17 حالة.

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