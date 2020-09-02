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مبعوثة الأمم المتحدة: لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن عمليات تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا تزال جارية، داعية الأطراف الليبية لوقف أي تصعيد.

وأوضحت ويليامز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس، مضيفة: “أظهروا كلهم دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، ومعهم جميعا حصلت على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد”.

ونوهت المسؤولة الأممية في الوقت نفسه، إلى أنه لا يزال هناك عدم استقرار في ليبيا، وتهريب للأسلحة والمرتزقة، وتابعت: “المهمة تتواصل مع الفرقاء الليبيين، لنسد الفجوة بينهم ونبدأ المسار السياسي”.

وفي الوقت نفسه، أشارت وليامز إلى أن “البعض يريد إفساد إجراء انتخابات في ليبيا”، مضيفة: “الديمقراطية يجب أن تحمى، وأنا أحيي جهود المسؤولين هناك”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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