مصراتة تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2572 إصابة

سجلت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة

لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، 54 إصابة جديدة بفيروس

كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل

“فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 2572، موضحة أن من

بينهم 2101 حالة نشطة، بينما تماثلت 417 حالة للشفاء، بالإضافة إلى 45 حالة وفاة.

