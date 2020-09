المركزية بنغازي تكلف فريقين لتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة كورونا

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات

الصحية – بنغازي، الأربعاء، أنها كلفت فريقين من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الصحية

وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة فيروس كورونا .

وقالت الغرفة المركزية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”

إن تكليف الفريقين جاء ضمن برامج الغرفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

