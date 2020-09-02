تسييري طبرق يعلن بدء تسجيل قوائم السفر إلى مصر

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، البدء تسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري.

وبين المجلس، أن التسجيل يكون وفقًا للآتي: الذكور من سن 18 حتى سن 45 سنة، النساء في كل الأعمار بدون تسجيل”، اما فيما يتعلق بالذكور من أقل من 18 سنة وأكبر من 45 سنة؛ فإن السفر يكون بدون تسجيل.

وبين المجلس، أنه إذا كان جواز السفر غير إلكتروني “الأخضر” فإن الصورة الشخصية يجب أن تكون حديثة.

وأوضح أن الراغب في التسجيل سيدفع مبلغ 20 دينارًا كرسوم مقابل إيصال مالي.

واشترط المجلس، على أن من يرغب في التسجيل والسفر عليه أن يكون مصحوبًا بتحليل الـ “بي سي آر” وأن تكون نتيجة التحليل عن فيروس كورونا سالبة، وذلك قبل 48 ساعة من السفر.

وأوضح، أن السفر سيكون بعد 10 أيام من التسجيل، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون فقط للمواطنين من أهالي المنطقة الشرقية، الممتدة من راس لانوف غرباً إلى أمساعد شرقاً والكفرة جنوباً.

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