أكد وزير

الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، على مواصلة بلاده دعم جهود الأمم

المتحدة لحل النزاع في ليبيا، وإنهاء آثاره المزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء

المنطقة.

وأثنى الوزير

الأمريكي خلال اجتماع بالفيديو، مع نظيره

المغربي، ناصر بوريطة على جهود المغرب في تقديم الدعم اللازم للأمم المتحدة لتسوية

الصراع الليبي، ومحاربة الإرهاب

والتصدي للتطرف العنيف.

The post بومبيو: واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24