النجار ينفي ما جاء على لسان رئيس اللجنة الطبية الاستشارية ببنغازي

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نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، اليوم الأربعاء، ما جاء على لسان رئيس اللجنة الطبية الاستشارية في بنغازي، الدكتورة فتحية العريبي، بشأن استلام المركز الوطني مبلغ وقدره 650 مليون يورو إضافة إلى 2000 جهاز تنفس اصطناعي، كدعم من منظمة الصحة العالمية.

وكان العريبي، قد صرحت بأن منظمة الصحة العالمية قد أبلغتهم بتسليم مبلغ 650 مليون يورو وألفي جهاز إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، حيث أشارت إلى أن اللجنة لم تتحصل على مبلغ من قبله.

وأوضح النجار، أن الدعم الذي يقدم من المنظمات عبارة عن مساعدات عينية عن طريق تدريب الكوادر الفنية التابعة للمركز الوطني، مشيرًا إلى المركز الوطني هو مركز متخصص في مواضيع صحة المجتمع فقط، وأن تقديم الخدمة الطبية العلاجية تختص به وزارة الصحة.

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