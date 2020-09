نقابة المحامين بنغازي تعلن رفض العنف ضد المتظاهرين وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين في بنغازي،

اليوم الأربعاء، رفضها القاطع استخدام العنف ضد المتظاهرين في مدينة طرابلس وفي كل

الأنحاء، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ونددت باستخدام التظاهرات لأعمال تخريبية

تسبب أضرارا للممتلكات العامة والخاصة أو تساهم في إذكاء روح الكراهية بين أبناء

الشعب الواحد.

وأكدت النقابة في بيان لها، على حق المواطن

الليبي في التظاهر السلمي والمطالبة بالتحقيق في الفساد وبالحقوق بطرق سلمية

وديمقراطية كفلها لهم الدستور، مشددة على أن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر لا

ينبغي المساس بها وتقييدها تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت النقابة إن المرحلة التي يمر بها الشعب

الليبي مرحلة حساسة تحتاج إلى مزيد من الحكمة والوعي لأجل الضغط على السلطة

الحاكمة لتلبية مطالب المواطنين التي تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل لا مبالاة واضحة

من قبل المسؤولين والبرلمانيين.

وأضافت النقابة أن الحراك الجماهيري يحتاج إلى

رسم رؤية وأهداف واضحة له تمكنه من الصمود والاستمرارية بعيدا عن تدخلات الأطراف

التي تسعى إلى استخدام العنف والتحريض من أجل تشويهه.

