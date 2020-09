صالح يدعو الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

دعا رئيس مجلس

النواب عقيلة صالح، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار

في ليبيا.

ونقل المتحدث

باسم المجلس عن صالح مطالبته أن يكون هنالك دعما من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد

النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وأضاف بليحق بأن

صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل

إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، حيث أكد رئيس مجلس النواب أنه

لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب.

