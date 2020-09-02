رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بتوفير المستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم

بنغازي 02 سبتمبر 2020 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، تعليماته لجهاز الإمداد الطبي؛ بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم، وذلك قبيل انطلاق الامتحانات النهائية للإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وفي هذا الخصوص، عقد السيد الرئيس اجتماعًا موسعًا في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضم وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي – المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتورة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط – المكلف بتسيير أعمال الوزارة السيد أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمعلمين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبيل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء، ونقله لأسرهم خوفًا من تفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة. (وال- بنغازي) ر ت

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