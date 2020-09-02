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اللجنة الطبية الاستشارية : تسجيل “77” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19”

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 02 سبتمبر 2020 (وال)- أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، عن تسجيل “77” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19”.

وقالت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا – في بيان-  إن معمل “COVID-19” بمركز بنغازي الطبي، استلم يوم أمس عدد “300” عينة، وكانت النتائج كالتالي: عدد ( 223 ) عينة سالبة، وعدد ( 77 ) عينة موجبة.

وأضافت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، إن ( 56 ) عينة موجبة من بنغازي، وعدد ( 9 ) عينات موجبة من جالو، وعدد ( 2 ) عينتين موجبة من درنة، وعدد ( 3 ) عينات موجبة من المرج، وعدد ( 2 ) عينتين موجبة من القيقب، وعدد ( 5 ) عينات موجبة من سرت.

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا إلى تسجيل عدد “6” حالات وفاة في بنغازي، وحالة واحدة من جالو. (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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