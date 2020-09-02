طرابلس 02 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل “532” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” في ليبيا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه استلم يوم أمس الثلاثاء، عدد (3255) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1266) عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة.

– مختبر فرع المركز سبها عدد (111) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (629) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (234) عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية عدد (92) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (59) عينة.

– مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينات.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

– مختبر فرع المركز تازربو عدد (11) عينة.

– مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.

– مختبر فرع المركز الكفرة عدد (12) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (300) عينة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن نتائج العينات جاءت كالتالي:

– عدد (2723) عينة سالبة.

– عدد (532) عينة موجبة، مفصلة كالتالي:

– عدد (349) حالة جديدة.

– عدد (183) حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل عدد “70” حالة شفاء، وتسجيل عدد “8” حالات وفاة. (وال- طرابلس) ر ت

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