مصدر أمني: “النواصي” تطلق سراح الإعلامي سامي الشريف بعد اختطافه 11 يوما

أكد مصدر أمني في تصريحات لصحيفة “الساعة 24” أن مليشيا “النواصي” أطلقت سراح الإعلامي سامي الشريف اليوم الأربعاء، بعد 11 يوما من اختطافه.

وقالت لمصادر إن مليشيا النواصي اختطفت “الشريف” صاحب الـ50 عامًا، ويعمل مديرا لراديو “الجوهرة”، من ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، خلال مشاركته في حراك 23 أغسطس الماضي.

وسبق أن أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف الاعلامي “سامي الشريف” على يد ملثمين من ميدان الشهداء بطرابلس أثناء مشاركته في المظاهرات.

وخرجت التظاهرات في العاصمة طرابلس في 23 أغسطس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل الفساد داخل الوفاق، وردت عليهم المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج بإطلاق الرصاص عليهم واعتقلت عداد منهم.

وأدانت الأمم المتحدة والبعثة الأمريكية ومجلس النواب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في طرابلس، ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.