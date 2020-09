كيلي كرافت: واشنطن تُعارض أي مخطط لتقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية خارجية على شعبها

أعلنت الممثل

الدائم لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أمس

الأربعاء، أن واشنطن تعارض أي مخطط لتقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية خارجية

على الليبيين.

ورحبت كرافت في

كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة ومجلس النواب الرامي إلى وقف إطلاق النار ونزع السلاح

واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية التي تيسرها الأمم

المتحدة.

واعتبرت كرافت

أن هذا الإعلان هو أمل الشعب الليبي في أن يبتعد قادته عن العنف ويصوغ حلًا

سياسيًا سلميًا يرفض استمرار التدخل الأجنبي ويحفظ السيادة الليبية.

وبينت أن هذه المبادرة من قبل قادة ليبيا هي

خطوة إيجابية وشجاعة إلى الأمام، ويجب دعمها بشكل جماعي، مؤكدة على أنه ينبغي أن

يظل احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها منطلقات إرشادية للمجتمع الدولي.

كما أكدت كرافت،

أن على الأطراف الليبية أن تقود الحل، الذي من الأفضل التوصل إليه من خلال مفاوضات

سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية.

وأشارت كرافت،

في الوقت ذاته إلى أن الحل السياسي سيبقى بعيد المنال طالما أن الداعمين الأجانب

من كلا الجانبين يواصلون تأجيج الصراع، مُجددة معارضة بلادها لأي تدخل عسكري أجنبي

في ليبيا، وفي المقابل دعمها للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل وقف

إطلاق نار مستدام، إضافة إلى تأييد العودة الفورية لعملية سياسية تيسرها الأمم

المتحدة.

وجددت المبعوثة

الأمريكية التأكيد على عدم وجود حل عسكري

للصراع في ليبيا”، مشددة على أن جميع

الأطراف يجب عليها المشاركة في النزاع الالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في

برلين والتعليق الفوري للعمليات العسكرية، ووقف النقل المستمر للمقاتلين والمعدات

العسكرية الأجنبية إلى ليبيا، والسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لوباء كورونا.

وحثت الدول

الأعضاء على مواصلة تبادل المعلومات مع فريق الخبراء في ليبيا بشأن الانتهاكات

المحتملة لحظر الأسلحة، مشددة على أنه يجب إحراز تقدما نحو وقف دائم لإطلاق النار،

متابعة: “نعتقد أن إيجاد حل منزوع السلاح بدءًا من سرت يوفر طريقة عملية للمضي

قدمًا لبناء الثقة على الأرض”.

وبينت أنه لا يوجد مكان للمرتزقة الأجانب أو

القوات التي تعمل بالوكالة في ليبيا، مجددة دعم واشنطن للممثلة الخاصة للأمم المتحدة

بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وحثت على تجديد

ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى الاستفادة من التطورات

الإيجابية الأخيرة، فضلا عن ضمان أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فعالة

وكفؤ قدر الإمكان.

ونوهت، إلى أن

إصلاح هيكل قيادة البعثة الأممية في ليبيا الآن، أفضل فرصة؛ للاستفادة من

التغييرات في ساحة المعركة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وتعزيز عملية برلين.

وأعربت في ختام

إحاطتها، عن اعتقاد الولايات المتحدة، بأن عملية السلام ستنجح في البلاد، ولكن فقط

عندما تتوقف الأطراف الخارجية للنزاع عن تأجيج الصراع ودعم عملية السلام التي

تقودها الأمم المتحدة، حتى يتصالح القادة المعارضون ويخرجون بتقاسم للسلطة، وفق

اتفاق يمثل حقًا رغبات الشعب الليبي.

