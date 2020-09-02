تسجيل 36 حالة شفاء من «كورونا» في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، شفاء 36 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في مصراتة، والمنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحب 235 مسحة أنفية بلعومية منها 222 مسحة من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و113 مسحة من خارج مقر الفريق.

وأشارت اللجنة إلى إحالة هذه المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مصراتة.

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